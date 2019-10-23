Японский бренд Lexus на мотор-шоу в Токио показал свой новый концепт, призванный показать, как будут выглядеть электрические беспилотные машины марки через десять лет.
В Токио продемонстрировали электрический концепт Lexus LF-30
24.10.2019 00:10
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Сразу же было отмечено, что продемонстрированный концепт с названием Lexus LF-30 Electrified не станет серийным.
Этот автомобиль имеет длину пять метров, двери типа «крылья чайки» и полностью электрическую силовую установку.
В ней установлено четыре электродвигателя с суммарной отдачей 544 л.с. Заявленный запас хода составляет 500 км.
В зависимости от настроек, Lexus LF-30 может быть с полноприводным, заднеприводным или переднеприводным.
Разгонится новинка до первой сотни за 3,8 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч.
В салоне автомобиля есть панорамная крыша, способная при необходимости превращаться в сенсорный экран, где будет отображаться различная информация. Также экраны установили перед водителем и передними пассажирами.
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