В Yamaha отказались от разработки собственного автомобиля

В компании не видят перспектив во всех представленных ранее проектах.

В Yamaha решили отказаться от разработки собственного автомобиля, в том числе и по причине очень высокой конкуренции на рынке.

Как заявил глава Yamaha Ешихиро Хидака, в ближайшем будущем они не смогут создать конкурентоспособный автомобиль, хотя поклонники бренда очень ждали спорткар.

Как известно в 2013 году компания представила первый концепт автомобиля с названием MOTIV.е., а еще через два года дебютировал спорткар Sports Ride Concept.

Последний создавался совместно с инженером Гордоном Мюррей, который ранее принимал участие в выпуске McLaren F1.