АвтоВАЗ получил ОТТС на ветеринарный Lada Largus

Крупнейший российский автопроизводитель оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал Lada Largus для ветеринарной службы.

После получения ОТТС компания может выпускать модификацию такого автомобиля.

Но это только при условии, что модель будет оснащена 1,6-литровым мотором Renault или ВАЗ и механической трансмиссией.

Стоит отметить, что Lada Largus может выпускаться для различных служб.

Компания «АвтоВАЗ» ранее получала ОТТС на скорую помощь, полицейскую машину, версию для аварийно-спасательных служб и МЧС, а также других служб.