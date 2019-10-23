Крупнейший российский автопроизводитель оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал Lada Largus для ветеринарной службы.
АвтоВАЗ получил ОТТС на ветеринарный Lada Largus
24.10.2019 00:15
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После получения ОТТС компания может выпускать модификацию такого автомобиля.
Но это только при условии, что модель будет оснащена 1,6-литровым мотором Renault или ВАЗ и механической трансмиссией.
Стоит отметить, что Lada Largus может выпускаться для различных служб.
Компания «АвтоВАЗ» ранее получала ОТТС на скорую помощь, полицейскую машину, версию для аварийно-спасательных служб и МЧС, а также других служб.
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