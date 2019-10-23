На автосалоне в Токио 23 октября был представлен предвестник нового поколения универсала.
Subaru представила в Токио новый универсал Subaru Levorg
Предсерийный Subaru Levorg, как рассказали представители компании, построили на новой платформе Subaru Global Platform (SGP).
В его моторной гамме появится новый оппозитный двигатель. Рабочий объём цилиндров силового агрегата составит 1,8 литра, но его мощность не раскрывают.
Одной из трансмиссий в автомобиле окажется Lineartronic.
Среди других изменений в новом поколении универсала стоит отметить пакет безопасности EyeSight, в котором помимо фронтальной камеры установили четыре радара, позволяющие контролировать пространство вокруг машины на 360 градусов.
В списке оснащенности нового Levorg появились и другие современные системы безопасности и помощи водителю. На японском рынке новая генерация модели появится во второй половине будущего года.