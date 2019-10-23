Новый купе-кроссовер Haval F7x получит цифровую приборную панель

Новая модель кроссовера от Haval в России будет предлагаться с цифровой панелью приборов и шайбой для управления мультимедийной системой.

На сайте «Китайские автомобили» было опубликовано фото салона Haval F7x.

В этой модели видна шайба, которая аналогична джойстику MMI. Пока неизвестно какой именно кроссовер Haval F7x на снимке – российский или китайский вариант.

В Haval пока не комментируют комплектации кроссовера Haval F7x, и просят дождаться официальной презентации модели, а до нее осталось недолго.

Показ модели намечен на 30 октября. По данным источника, продажи Haval F7x в России начнутся в ближайшее время.