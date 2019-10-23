Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce

Toyota на Токийском автосалоне показала новый роскошный минивэн GranAce. Эта модель создана для японского рынка, но не исключено, что в дальнейшем модель будут поставлять в другие страны.

В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.

В базовой версии GranAce будет устанавливаться шесть кресел, но за дополнительную плату можно заказать еще два дополнительных кресла. Второй и третий ряд оснастили максимально комфортабельными креслами с оттоманками.

В салоне установили панели под натуральное дерево, контурную подсветку, а сами кресла обшили высококачественной кожей.

Также минивэн GranAce получил большое количество современных систем, среди которых адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

В движение бизнес модель приводится 2,8-литровым 163-сильным мотором, работающим с 6-ступенчатым «автоматом».