BMW 4-Series с огромной радиаторной решеткой показали в Сети

BMW готовит новое поколение «заряженного» 4-Series с огромной радиаторной решеткой. Модель будет создана по мотивам ранее представленного концепта Concept 4.

В Сети было опубликовано фото прототипа с огромными «ноздрями». Ранее сообщалось, что 4-Series станет другой моделью, и она больше ничего общего не будет иметь с седаном 3-Series.

Предположительно на снимке модель в версии M440i xDrive, на что указывают очень большие воздухозаборники на переднем бампере.

Ранее шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч сообщал, что новая «четверка» позаимствует внешность у концепта Concept 4.

Также представитель компании заявил, что в будущем огромные «ноздри» можно будет увидеть и на других моделях. Презентация BMW 4-Series должна пройти в следующем году.