В СМИ распространили довольно неожиданную информацию, согласно которой в компании Nissan намерены отказаться от бюджетной марки Datsun.
Nissan снова может избавиться от бюджетного бренда Datsun
23.10.2019 16:44
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О том, что Nissan может избавиться от бюджетного бренда Datsun сообщили источники агентства Reuters.
Наряду с этим сообщается, что автопроизводитель намерен сосредоточится на главных для него рынках, а это Китай и США.
Если верить источникам, то Nissan готовится к существенному сокращению мощностей на неприоритетных рынках.
В том числе планирует полностью избавиться от бренда Datsun, который попадает под категорию нерентабельных.
Стоит отметить, в 1981 году Nissan уже убивала Datsun, но в 2012 году было принято решение его возродить и предлагать под этим брендом бюджетные автомобили для развивающихся стран.
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