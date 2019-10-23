Nissan снова может избавиться от бюджетного бренда Datsun

В СМИ распространили довольно неожиданную информацию, согласно которой в компании Nissan намерены отказаться от бюджетной марки Datsun.

О том, что Nissan может избавиться от бюджетного бренда Datsun сообщили источники агентства Reuters.

Наряду с этим сообщается, что автопроизводитель намерен сосредоточится на главных для него рынках, а это Китай и США.

Если верить источникам, то Nissan готовится к существенному сокращению мощностей на неприоритетных рынках.

В том числе планирует полностью избавиться от бренда Datsun, который попадает под категорию нерентабельных.

Стоит отметить, в 1981 году Nissan уже убивала Datsun, но в 2012 году было принято решение его возродить и предлагать под этим брендом бюджетные автомобили для развивающихся стран.