General Motors начнет продажи электрокаров под брендом Hummer 

Представители американского концерна General Motors рассказали о планах по возвращению на рынок бренда Hummer.

Руководство компании намерено начнет продажи электрокаров под брендом Hummer в 2021 году. Первым автомобилем возрожденного бренда станет электрический пикап.

Новинкой станет полноразмерная модель в формате Chevrolet Silverado. Ее предварительная стоимость составит от 90 тысяч долларов.

Серийная сборка этого электрокара будет организована на предприятии в Детройте. Сейчас проект проходит под кодовым название Project O. Другие подробности об автомобилей пока неизвестны.