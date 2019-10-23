Число автодилеров в России сократилось до 3,3 тысячи

Специалисты агентства «Автостат» выяснили, сколько дилеров на территории РФ числится по состоянию на середину сентября.

Оказалось, что в нашей стране работает 3 323 официальных дилерских центров.

В сравнении с прошлым годом показатель сократился на 127 автосалонов. По состоянию на январь 2019 года автодилеров было 3 450.

Сильнее всего в нашей стране сократилось дилерских центров бренда Ravon, но представители компании обещают, что в связи с возвращением на рынок снова будут наращивать дилерскую сеть.

Также сокращение числа автосалонов наблюдается и из-за ухода с рынка легковушек компании Ford. Еще число автосалонов сократилось у брендов Lifan и Chery, а также у GM-AVTOVAZ и FAW.

При этом автомобильные компании JAC, Changan, Geely, DFM, LADA, Mitsubishi, Suzuki, Audi и KIA наоборот открыли новые дилерские центры.