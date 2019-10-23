На прошлой неделе купеобразный кроссовер официально встал на конвейер предприятия в Тульской области.

При этом официально сроки начала продаж в компании не называли. Однако теперь стало известно, когда в России стартуют продажи Haval F7x.

Согласно полученным данным, новинка станет доступна для покупки в первой половине ноября, а российская презентация пройдет до конца месяца.

Позднее будут озвучены цены и комплектации. Предполагается, что стоимость Haval F7x будет на 100 тыс. больше в отличие от ценника на обычный кроссовер.