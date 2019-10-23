Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Ariya

Автопроизводитель Nissan в рамках открывшегося автосалона в Токио провела презентацию своего нового электрического автомобиля.

Новинкой стал прототип электрического кроссовера. По заявлению компании, этот прототип уже близок к серийному выпуску.

Новинку назвали Ariya и в продажу ее запустят в 2021 году. В целом стилистика новой модели была позаимствована от другого концепта – Imx, а философия дизайна имеет название Timeless Japanese Futurism (Вечный японский футуризм).

В салоне кроссовера царит минимализм, а также специалисты постарались сократить до минимума наличие физических кнопок.

Создавался Nissan Ariya на абсолютно новой платформе. Силовая установка представлена двумя электрическими моторами, мощность которых на презентации не назвали.

При этом было отмечено, что Ariya оснащен полуавтоматической системой вождения ProPILOT 2.0 и рядом современных систем безопасности и помощи водителю.