Новая максимальная комплектации внедорожника Land Rover Defender станет самой дорогой, а создается она для конкуренции с Mercedes-Benz G-Class.
Land Rover готовит топовый Defender для конкуренции с «Геликом»
23.10.2019 14:07
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Land Rover готовит топовый Defender для конкуренции с «Геликом», известный сейчас под индексом 130.
Новинка в отличие от обычной 110-й версии будет отличаться восьмиместным салоном и длиной.
Расстояние между осями останется 3 022 мм. В моторной гамме предложат три дизельных и столько же бензиновых двигателей, работающих с 8-ступенчатой автоматической КП.
Предполагается, что в продажу роскошный вариант поступит во второй половине 2021 года.
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