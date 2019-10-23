Новая максимальная комплектации внедорожника Land Rover Defender станет самой дорогой, а создается она для конкуренции с Mercedes-Benz G-Class.



Land Rover готовит топовый Defender для конкуренции с «Геликом», известный сейчас под индексом 130.

Новинка в отличие от обычной 110-й версии будет отличаться восьмиместным салоном и длиной.

Расстояние между осями останется 3 022 мм. В моторной гамме предложат три дизельных и столько же бензиновых двигателей, работающих с 8-ступенчатой автоматической КП.

Предполагается, что в продажу роскошный вариант поступит во второй половине 2021 года.