Самый быстрый в истории McLaren гиперкар заметили на тестах

Эта модель станет преемником F1 и станет самым мощным гражданским суперкаром в истории компании. Прототип новинки впервые дебютировал осенью прошлого года.

Гиперкар будет оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 756 л.с. и электромотором с отдачей 312 л.с.

Автомобиль от 0 до 300 км/ч должен ускоряться за 12,8 секунды, а максимальная скорость составит 403 км/ч. Уже известно, что тираж Speedtail будет ограничен 106 экземплярами.

Стоимость одного гиперкара составит 2,3 млн долларов или около 151,2 млн рублей. Весь запланированный у выпуску тираж уже распродан.