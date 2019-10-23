На российском рынке стартовали продажи новой специальной версии пикапа Х-Class.
Mercedes-Benz Х-Class получил в РФ особую версию Night Edition
23.10.2019 13:52
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Российский офис компании объявил о начале продаж Mercedes-Benz Х-Class в особой версии Night Edition, которая получила ценник от 4 125 000 рублей.
В новом исполнении пикап отличается черными элементами экстерьера и контрастной вышивкой в салоне.
Во внешности модели будут 18-дюймовые колесные диски черного цвета, а также в таком цвете выполнены корпуса боковых зеркал и радиаторная решётка.
Основой для спецверсии стала версия Х 350 d, оснащенная трехлитровым дизельным двигателем. Его мощность составляет 258 лошадиных при 550 Нм крутящего момента.
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