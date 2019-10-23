Mercedes-Benz Х-Class получил в РФ особую версию Night Edition

Российский офис компании объявил о начале продаж Mercedes-Benz Х-Class в особой версии Night Edition, которая получила ценник от 4 125 000 рублей.

В новом исполнении пикап отличается черными элементами экстерьера и контрастной вышивкой в салоне.

Во внешности модели будут 18-дюймовые колесные диски черного цвета, а также в таком цвете выполнены корпуса боковых зеркал и радиаторная решётка.

Основой для спецверсии стала версия Х 350 d, оснащенная трехлитровым дизельным двигателем. Его мощность составляет 258 лошадиных при 550 Нм крутящего момента.