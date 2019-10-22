Эксперты назвали самый аварийный стаж водителей

Оказывается, что на аварийность на дорогах влияет еще и стаж вождения водителей.

Новое исследование, проведенное зарубежными экспертами, показало, что частой причиной аварийности на дорогах является не только превышение скорости, но и стаж водителя. Более того, эксперты даже смогли назвать самый аварийный стаж водителей.

Реже всего в ДТП попадают начинающие водители и женщины, что связано со страхами, а это добавляет осторожности при вождении.

При этом самым аварийным стажем назвали три-четыре года. Именно такие водители по статистике чаще других попадают в ДТП.

Исследователи объясняют это тем, что на третий и четвертый год вождения автомобилист начинает обретать некую уверенность и при этом совершает глупые ошибки. В свою очередь инструкторы по вождению высказывают иное мнение.

Они считают, что самый аварийный стаж это первые два года после получения прав и люди со стажем от 10 лет.

Первые из-за отсутствия практики теряются на дороге и не чувствуют автомобиль, а вторые во время управления расслабляются и теряют бдительность.