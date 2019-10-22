GAC Trumpchi GS4 переехал на новую модульную платформу

GAC разработала собственную модульную платформу Global Platform Modular Architecture (GPMA). На этой тележке можно создавать модели разных классов, с разной колесной базой и дорожным просветом.

Первым GPMA «примерил» кроссовер Trumpchi GS4. В частности новую модульную платформу переехало второе поколение модели.

По своим размерам новинка сопоставима с Mazda CX-5. Длина кроссовера 4 545 мм, а размер колесной базы 2680 мм.



GAC Trumpchi GS4 остался узнаваемым и в нем сохранились фамильные черты от прошлого поколения, но появились новые опции, которые ранее не предлагались.

Так, в кроссовере теперь устанавливается светодиодная оптика, а в салоне появилось два 12,3-дюймовых экрана, а вот число физических кнопок свели к минимуму.

В мультимедийной системе появился доступ к мессенджеру WeChat. В Китае новый кроссовер на модульной платформе будет предлагаться с турбированным полуторалитровым мотором мощностью 169 л.с.

Силовой агрегат работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод для машины доступен только передний.

В дальнейшем компания GAC кроссовер выпустит с гибридной силовой установкой и другими ДВС. В продаже представленная модель появится в следующем месяце.