УАЗ увеличил продажи в России на 3% в сентябре

Ульяновский автомобильный завод по итогам прошлого месяца реализовал 3 555 своих автомобилей.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 3% выше.

С начала года объёмы продаж автомобилей УАЗ составили 26 331 ед., что на три процента хуже. Доля компании составила 2,1%.

Самой продаваемой моделью по-прежнему остается УАЗ Патриот, реализованный в сентябре в количестве 1 234 ед., что на 6% меньше.

Напомним, что с начала октября этот внедорожник получил версию с автоматической КП.