Ульяновский автомобильный завод по итогам прошлого месяца реализовал 3 555 своих автомобилей.
УАЗ увеличил продажи в России на 3% в сентябре
23.10.2019 00:46
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Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 3% выше.
С начала года объёмы продаж автомобилей УАЗ составили 26 331 ед., что на три процента хуже. Доля компании составила 2,1%.
Самой продаваемой моделью по-прежнему остается УАЗ Патриот, реализованный в сентябре в количестве 1 234 ед., что на 6% меньше.
Напомним, что с начала октября этот внедорожник получил версию с автоматической КП.
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