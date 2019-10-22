В России запатентовали доступный немецкий кроссовер от Borgward

Еще в 2017 году появилась информация, что возрождённая немецкая марка Borgward выйдет на российский рынок.

Но в компании временно отложили запуск продаж кроссоверов Borgward в РФ. Теперь появились первые подтверждения того, что намерения у компании по поводу России самые серьезные.

В нашей стране был запатентован самый доступны кроссовера марки — BX3. Эта модель пока не получила ОТТС, а значит до ее продаж пока достаточно далеко, но не исключено, что документы уже оформляют.

Источники сообщают, что кроссовер получит 1,4-литровый 150-сильный турбомотор с механической коробкой или «автоматом».

Ранее сообщалось, что первым на российский рынок привезут флагманский кроссовер Borgward BX7, причем сообщалось, что у этой модели уже оформлен ОТТС.