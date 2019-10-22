Range Rover готовит городской внедорожник с электрической установкой

По данным Autocar, компания Range Rover готовит свой первый электрический кроссовер, который будет создан на одной платформе с электрическим седаном Jaguar XJ, и возможно машины будут собирать на одном заводе.

Информации о силовой установке электрокара Range Rover пока нет, но известно, что моторы и блок аккумуляторов у нового поколения седана Jaguar XJ и кроссовера будут идентичными.

В модельном ряду «паркетник» расположится между Evoque и Velar. Модель будет позиционироваться как городская, при этом она сможет двигаться и по бездорожью.

«Зеленый» Range Rover должен появится в 2021 году, а за год до этого выпустят электрическую версию седана Jaguar XJ.