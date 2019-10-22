Составлен топ-10 регионов РФ по числу зарегистрированных иномарок

Специалисты в России рассказали о регионах страны, где больше всего зарегистрировано автомобилей иностранных производителей.

Рейтинг топ-10 был составлен агентством «Автостат», аналитики которого сообщили, что по состоянию на 1 июля этого года в нашей стране было зарегистрировано 27,5 млн иномарок, а это 62,4% от всего парка.

Лидером в топ-10 регионов РФ по числу зарегистрированных иномарок стала Москва, где насчитали 3,1 млн ед. На втором месте располагается Подмосковье с результатом 2,1 млн авто. Санкт-Петербург стал третьим – 1,44 млн иномарок.

На четвертом месте рейтинга и на первом среди нестоличных регионов располагается Краснодарский край (1,11 млн ед.).

Следующие шесть строчек списка заняли: Свердловская область (840,9 тыс. ед.), Приморский край (798 тыс. ед.), Ростовская область (759,7 тыс. ед.), Татарстан (703,3 тыс. ед.), Башкортостан (635,8 тыс. ед.) и Челябинская область (627,6 тыс. ед.).