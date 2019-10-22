Болгария оговаривает Volkswagen строить завод в Турции

Болгария разработала программу, чтобы конкурировать с Турцией за строительство нового завода Volkswagen.

В стране обещают немецкой компании выделить большие субсидии, чтобы выиграть тендер на строительство автомобильного завода.

По словам представителя Болгарии, субсидии уже согласованы с Еврокомиссией, а утверждённая сумма составляет почти 260 млн евро.

При учете инфраструктуры, где бы мог разместиться завод, поддержка Болгарии оценивается в 800 млн евро.

В Volkswagen уже направили предложение, разработанное Болгарией, но ответа от автопроизводителя пока не последовало.

Компания Volkswagen после начала Турцией военной операции в Сирии решила пока заморозить планы строительства завода в провинции Маниса.