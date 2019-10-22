Болгария разработала программу, чтобы конкурировать с Турцией за строительство нового завода Volkswagen.
Болгария оговаривает Volkswagen строить завод в Турции
22.10.2019 23:34
11 0
В стране обещают немецкой компании выделить большие субсидии, чтобы выиграть тендер на строительство автомобильного завода.
По словам представителя Болгарии, субсидии уже согласованы с Еврокомиссией, а утверждённая сумма составляет почти 260 млн евро.
При учете инфраструктуры, где бы мог разместиться завод, поддержка Болгарии оценивается в 800 млн евро.
В Volkswagen уже направили предложение, разработанное Болгарией, но ответа от автопроизводителя пока не последовало.
Компания Volkswagen после начала Турцией военной операции в Сирии решила пока заморозить планы строительства завода в провинции Маниса.
Комментарииcomments powered by HyperComments