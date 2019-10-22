Временная остановка конвейера по выпуску газовых версий двух моделей вовсе не означает, что их снимут с производства.
На АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
22.10.2019 20:09
1 0
Как выяснили журналисты Auto.Mail.ru, на АвтоВАЗе приостановлен выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG, причем их не производят с начала октября.
В компании информацию подтвердили, однако причины такого события не называют.
При этом есть версия, что сборка газовых машин приостановлена в связи с прекращением действия госпрограммы EcoGaz.
Когда такие авто снова поступят в продажу неизвестно. Между тем покупателям по-прежнему будут доступны газовые Lada Vesta CNG и Largus CNG от компании АТС, однако преимуществом таких машин от «АвтоВАЗа» является то, что машины сходят с конвейера с газобаллонным оборудованием.
При этом версии от АТС требуют дополнительной регистрации.
Комментарииcomments powered by HyperComments