Ford готовит к производству компактный кроссовер в стиле Bronco

О том, что американская компания работает над новым компактным кроссовером в стиле Bronco, известно давно.

Тестовый прототип модели уже не раз попадал в объективы камер, но теперь автомобиль удалось заснять на предприятии компании.

Как сообщает Motor1.com, новинку сфотографировали во время перегона по конвейеру, а это значит, что Ford готовит к производству кроссовер в стиле Bronco.

По сути новая модель будет некой маленькой копией Bronco, с характерными колесными арками, капотом и угловатым силуэтом.

Компактный кроссовер не получит рамной конструкции, а его габариты будут сопоставимы с Ford Escape / Kuga.

Предполагается, что моторная будет представлена теми же силовыми установками, что и у последнего. По предварительным данным, маленький Bronco дебютирует на автосалоне в Детройте в январе 2020 года.