Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro

Audi представила гибридный седан A6 TFSI e quattro. Силовую установку получило новое поколение модели, и по заявлению автопроизводителя у новинки средний расход топлива составляет всего два литра на 100 км.

Audi A6 получил «зеленую» установку мощностью 367 л.с. Ее создали на базе 2,0-литрового TFSI мощностью 252 л.с.

Электродвигатель со 143-сильной отдачей установили в роботизированную коробку S-tronic. В багажном одолении разместили батарею емкостью 14,1 киловатт-часов.

На одной электротяге седан способен проехать до 53 км. Для машины предусмотрели три режима: EV, Hybrid и Hold.

Первый позволяет двигаться только за счет электрического мотора, а второй режим как раз гибридный, и в этом случае система автоматически решает, какие моторы задействовать или наоборот отключить.

Режим Hold водителю позволяет полностью выключить электрическую часть силового агрегата и использовать только бензиновый турбомотор.



С гибридной силовой установкой Audi A6 до первой сотни разгоняется за 5,6 сек., а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Только на электротяге максимальная скорость седана составляет 135 км/ч.

Audi A6 TFSI e Quattro уже можно заказать в Германии по цене от 68 850 евро (4,9 млн рублей).