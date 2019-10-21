В компании Hyundai разработали «умный» круиз-контроль

«Умный» круиз-контроль получил отдельный компьютер с системой искусственного интеллекта, который постоянно следит за всеми окружающими машинами и отлёживает стиль вождения водителя.

Компьютер анализирует все данные, подстраивается под условия и в автоматическом режиме создает сценарии, которые в дальнейшем использует в зависимости от потока движения.

Так, в городском заторе круиз-контроль будет более близко подъезжать до впереди идущей машины.

На трассе, где скорость выше чем в городе, система будет увеличивать расстояние до автомобиля.

Новая корейская разработка в паре с системой помощи при перестроении на автомагистрали создает уровень автономности 2.5 по классификации SAE, и это уже не круиз-контроль, но еще не система автоматического пилотирования.