Названы самые популярные в РФ подержанные автомобили Lada

Самые востребованные автомобили Lada с пробегом были названы по результатам их продаж за девять месяцев текущего года.

Рейтинг подготовили специалисты «АвтостатИнфо», сообщая, что в общей сложности на вторичном рынке было реализовано 975 539 Лад.

Чаще всего россияне покупают Lada 2114, который и стал самым популярным подержанным автомобилем Lada с результатом 100 934 реализованных экземпляров.

На втором месте располагается Lada 2107 — 87 741 ед., а в тройке лидеров находится Lada 2170 Priora — 77 438 шт.

В первой пятерке с показателем 71 821 и 68 971 проданных экземпляров располагается Lada 2110 и Lada 2109.

Также в рейтинге числятся: Lada 2121 (65 113 ед.), Lada 2190 Granta (60 637 ед.), Lada 2112 (56 685 ед.), Lada 2115 (55 566 ед.) и Lada 2172 Priora (39 505).