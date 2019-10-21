На российских дорогах появятся автомобили с наклейкой «А»

Так будут обозначены все тестовые автомобили, оснащенные полностью автономными системами.

Известные автомобильные бренды в городах России будут проводить тестирование своих беспилотных машин, которые будут отличаться наклейкой «А».

Свои беспилотные автомобили на дорогах регионов России начнут тестировать КамАЗ, Volvo и Scania, причем к программе могут присоединиться и другие компании, занимающиеся разработкой машин с автопилотом.

На дорогах Московской области испытания беспилотников стартует уже до конца года. Также тестирования будут проводить в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской областях и республике Чувашия, сообщает агентство «Москва».

В числе компаний, участвующих в тестах, будет «Яндекс», МАДИ, ГАЗ и конструкторское бюро «Аврора», которое также занимается разработкой беспилотников.