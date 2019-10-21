Полицейские Австралии получили BМW М3 для борьбы со стритрейсерами

На специальном мероприятии полиции был представлен седан BMW M3 в кузове F80.

Внешне модель не отличается от серийных машин, в том числе на ней нет опознавательных знаков полиции, но видны стробоскопы, которые размещены за стеклами и переднем бампере.

В остальном это обычная BMW M3 в цвете San Marino Blue. Напомним, под капотом BMW M3 устанавливается 3,0-литровый турбомотор мощностью 431 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

С таким агрегатом баварский седан разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,1 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Предположительно новый полицейский автомобиль будет «гоняться» за стритрейсерами.