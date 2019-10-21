АвтоВАЗ может запустить линейку спортивных аксессуаров Lada Sport Line

Автопроизводитель зарегистрировал Lada Sport Line, но что будет обозначать новый товарный знак пока неизвестно, но существует два предположения.

Согласно первому, компания выпустит линейку фирменных спортивных аксессуаров и деталей для автомобилей Lada.

Вторая версия это создание новой комплектации для Lada Vesta со спортивным обвесом. Напомним, сейчас на рынке продается седан Lada Vesta Sport.

Эта модель получила новый аэродинамический обвес, перенастроенную подвеску и модернизированный мотор который выдает 145 л.с.