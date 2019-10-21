Внешность новой Skoda Octavia раскрыли до премьеры

Пока в компании Skoda готовят новое поколение Skoda Octavia к презентации, запланированной на 11 ноября, немецкое подразделение допустило утечку.

На сайте компании в Германии случайно опубликовали официальное изображение автомобиля, которое позднее оперативной удалили, но журналисты смогли вовремя сохранить его.

Таким образом, Skoda Octavia нового поколения раскрыли до премьеры.

На снимке можно рассмотреть, что со сменой поколений лифтбек избавится от «четырехглазой» оптики, которую многие критиковали.

Впрочем, об этом было известно еще, когда автопроизводитель публиковал эскизы новинки. Ожидается, что 11 ноября будет представлен не только лифтбек, но и универсал.