Также стало известно, какое название получит новинка, дебют которой пройдет в рамках автосалона в Токио.
Первый электрический кроссовер Mazda раскрыли до премьеры
21.10.2019 21:32
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Первый электрический кроссовер Mazda раскрыли до премьеры на изображении, распространенном зарубежным источником.
Новинка получит название MX-30 и будет массовым автомобилем. В Токио Mazda покажет концепт первого электрокара.
Его дизайн будет выполнен в новой фирменной стилистике компании Kodo с применением решений от новой Mazda3.
В салоне электромобиля применят экологически безопасные материалы. Есть данные, что модель будет представлена в двух модификациях, где одна получит полностью электрическую версию, а вторая будет оснащена роторным мотором, выступающим в качестве стартер-генератора в гибридной установке.
Электрическая версия получит 143-сильный двигатель при 265 Нм крутящего момента.
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