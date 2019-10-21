Также стало известно, какое название получит новинка, дебют которой пройдет в рамках автосалона в Токио.

Первый электрический кроссовер Mazda раскрыли до премьеры на изображении, распространенном зарубежным источником.

Новинка получит название MX-30 и будет массовым автомобилем. В Токио Mazda покажет концепт первого электрокара.

Его дизайн будет выполнен в новой фирменной стилистике компании Kodo с применением решений от новой Mazda3.

В салоне электромобиля применят экологически безопасные материалы. Есть данные, что модель будет представлена в двух модификациях, где одна получит полностью электрическую версию, а вторая будет оснащена роторным мотором, выступающим в качестве стартер-генератора в гибридной установке.

Электрическая версия получит 143-сильный двигатель при 265 Нм крутящего момента.