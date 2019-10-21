Hyundai официально представила новую Hyundai Creta

Новое поколение Hyundai ix25, который в России продается под названием Creta, стало доступно для заказа в Китае.

Новая генерация ix25 выполнена в стиле флагманского кроссовера Palisade, а в салоне появилась полностью цифровая панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Новый кроссовер Hyundai ix25 стал на 10 мм длиннее, на 8 мм выше, а колесная база машины выросла на 20 мм.

Теперь размеры «паркетника» составляют: длина – 4 300 мм, ширина – 1 790 мм, высота – 1 635 мм.

Размер колесной базы 2 160 мм. В Китае для новинки в качестве опции доступна панорамная крыша, камеры кругового обзора и современные системы безопасности.

Среди последних адаптивный круиз-контроль, система предупреждения фронтальных столкновений, контроль ряда движения и система слежения за усталостью водителя.

На старте продаж новинка предлагается только с 1,5-литровым ДВС мощностью 115 л.с. Он работает только с вариатором. Привод для модели предлагают передний или полный.

Напомним, что на российском рынке Hyundai Creta предлагают по цене от 957 000 рублей.