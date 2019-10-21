В Skoda прокомментировали свое удешевление

Недавнее заявление представителя VW о намерении сделать бренд Skoda конкурентом бюджетным Dacia, Hyundai и Kia вызвало беспокойство поклонников и рабочих завода марки.

Глава бренда поспешил всех успокоить и прокомментировал удешевление марки. Напомним, что в планах немецкого концерна VW вывести бренд Seat в сегмент премиальных автомобилей, где они составили бы конкуренцию, например, Alfa Romeo.

Из-за этого у компании не остается марок, под которыми можно было бы выпустить доступные автомобили, кроме Skoda. Как пояснил глава чешской марки, это вовсе не означает, что они сменят свое позиционирование.

То есть, Skoda по-прежнему будет выпускать конкурентоспособные, надежные, красивые автомобили, но в модельном ряду появится несколько новинок.

Вот именно такие новинки создадут для конкуренции с Dacia, Hyundai и Kia.

Иными словами недавнее заявление вовсе не означает, что компания будет выпускать удешевленные автомобили, но для некоторых рынков в ее модельном ряду появятся более доступные модели.