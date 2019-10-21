Бюджетный компактный кроссовер от Kia заметили на тестах

Kia в Индии на тесты вывела новый кроссовер, который по размерам меньше чем Kia Seltos. Прототип в камуфляже был замечен на улицах города Дели.

По слухам, модель носит название QYi, тогда как Seltos проходил под кодовым именем QXi.

Технические данные будущего кроссовера пока не раскрывают, но высока вероятность, что его создадут на базе Hyundai Venue.

Эта модель была представлена весной, и ее предлагают с литровы 1,6-литровым ДВС. Трансмиссия доступна механическая, роботизированная и вариатор.

Несмотря на платформу от Venue, внешность QYi будет другая — более привлекательная. Когда будет представлен новый субкомпактный кроссовер неизвестно.