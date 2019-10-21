Названа дата премьеры новой версии Skoda Kamiq GT

Наряду с этим в базе Министерства промышленности Китая появились фотографии и характеристики новинки. Премьера Skoda Kamiq GT состоится 4 ноября.

Модель будет выполнена по аналогии с Kodiaq GT, но у новинки кузов не будет купеобразным, но внешне она будет отличаться от обычного кроссовера решеткой радиатора, оптикой и бамперами. Стилистика Kamiq GT похожа на ту, что использовали в Skoda Scala.

Кроссовер Kamiq GT получит двухцветный окрас кузова, а в движение он будет приводится турбомотором объёмом 1,2 литра. Его мощность составит 145 л.с.

Также покупателям предложат и 1,5-литровый двигатель с отдачей 116 л.с. Среди трансмиссии будет пятискоростная механика или автомат, а систему привода предложат только на переднюю ось. Предварительная стоимость автомобиля составит 116 тыс. юаней или чуть более 1 млн рублей.