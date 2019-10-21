Toyota запустила в продажу самый дешевый кроссовер Toyota Yaris LX

Toyota на китайском рынке начала продажи своего маленького кроссовера Yaris LX. Это самый доступный представитель SUV у японской компании и за него просят от 89 800 юаней (810 тыс. рублей).

Длина кроссовера Toyota Yaris LX всего 4 160 мм, а колесная база — 2 550 мм. Сама модель создана на базе компактного хэтчбека Yaris L.

В Китае модель предлагается только с 1,5-литровым 107-сильным мотором и вариатором Aisin, работающим только с переднеприводной системой.

Кроссовер от хэтчбека отличается не только пластиковым обвесом и увеличенным дорожным просветом. Так, модель получила изменённую оптику, другую радиаторную решетку и новые бампера.

В китайских дилерских центрах Yaris LX предлагают по ценке от 89 800 до 103 800 юаней, что в пересчете от 810 000 до 937 000 рублей.