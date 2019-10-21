Тенденция рост продаж электрокаров наблюдается не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Как рассказали специалисты «Автостат», за девять месяцев этого года продажи электрокаров на вторичном рынке увеличились в 1,5 раза.

Объёмы проданных электромобилей составили 2,4 тыс. экземпляров. Лидером среди таких автомобилей является Nissan Leaf. На него в отчетный период пришлось 95% всех продаж или 2 260 единиц.

С более скромными показателями на втором и третьем месте оказались Mitsubishi I-MiEV и BMW i3. Их объёмы продаж составили 51 и 20 ед.

Еще на рынке подержанных машин было перепродано по 18 шт. LADA Ellada и Tesla Model S, 8 экземпляров Tesla Model X, 4 ед. Jaguar I-Pace и 3 ед. Renault Twizy.

Лидером по объёмам продаж электрокаров среди регионов оказалась Иркутская область.