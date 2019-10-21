Жителю Новосибирска насчитали 273 тыс. рублей транспортного налога

В Налоговой службе Новосибирской области рассказали об автомобилях, владельцам которых начислили максимальный размер транспортного налога.

Напомним, что максимальный коэффициент может быть применен к автомобилям стоимостью более трех миллионов рублей.

В Новосибирской области максимальный повышающий коэффициент 3,0 был применен к 54 автомобилям, из которых 21 принадлежит физическим лицам.

В результате одному из владельцев такого авто начислили 273 тыс. рублей транспортного налога. В данном случае речь идет о внедорожнике Bentley Bentayga 2016 года выпуска, оснащенном 608-сильным двигателем.

Средняя стоимость такой машины составляет 15 млн рублей.

Также в отчете упоминается и автомобиль Mercedes-Benz AMG GLS 63 2017 года выпуска с 585-сильным мотором. Транспортный налог на машину составил 263 250 рублей.