Haval в России организовал сборку внедорожника Haval H9

О том, что внедорожник Haval H9 встанет на конвейер завода компании в Тульской области было известно еще во время открытия предприятия.

На заводе уже осуществляется сборка кроссовера Haval F7, а на прошлой неделе компания объявила о старте производства купеобразной версии этой модели.

Теперь журналисты выяснили, что Haval в России уже организовал сборку внедорожника Haval H9, однако официально пресс-служба об это не заявляла.

В данном случае речь идет об организации тестовой сборки, а полноценное производство, вероятно, будет запущено до конца года.

Как известно, в нашей стране будут собирать дорестайлинговые внедорожники, тогда как в Китае модель уже обновилась.

Сейчас Haval H9 предлагается в России по цене от 2 532 000 рублей, а локализация модели в стране поспособствует удешевлению модели.