Учёные из США рассказали о вреде транспорта для окружающей среды

Специалисты из США выяснили, что транспортные средства наносят вред окружающей среде не только выхлопными газами.

Специалисты изучили влияние современного транспорта на окружающую среду и установили, что наибольший ущерб природе наносят вовсе не выхлопные газы, а шины.

Именно они стали главным источником загрязнения прибрежных вод. К тому же более половины из обнаруженных на побережье Тихого океана частиц микропластика приходится именно на продукты износа шин, попадающие туда с дорог через ливневую канализацию.

Часть такого микропластика оседает на дне океана, а другая часть оказывается в ливневых стоках и сточных водах.

Между тем власти Калифорнии уже ознакомились с результатами нового исследования и заявили о необходимости принимать любые меры, позволяющие не допустить усугубление ситуации.

В том числе предлагается заставить жителей пересесть с личного транспорта на общественный.