Каршеринг YouDrive начал предлагать свои авто клиентам

В сервисе аренды автомобилей YouDrive предлагают новую возможность для своих клиентов.

Как стало известно журналистам «РБК», с 21 октября YouDrive начал продавать автомобили из своего автопарка.

Теперь каждый желающий может взять в аренду машину и заодно ее протестировать. Если клиент решится на покупку машину, то стоимость ее можно узнать в приложении YouDrive.

В сервисе говорят, что стоимость автомобиля из автопарка будет ниже, чем средневзвешенная цена на вторичном рынке.

Отмечается, что продать машина каршеринга будет сложно, тем не менее возможность продажи уже предложена.

Сейчас в автопарке оператора есть автомобили Smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail, Nissan Qashqai и BMW i3, но на продажу выставлено пока только 80 машин моделей Smart 2016 года выпуска.

В дальнейшем список пополнится другими ТС, срок службы которых уже подходит к концу.