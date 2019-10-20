Немецкий концерн Volkswagen намерен начать выпускать новые автомобили с более ярким и эмоциональным дизайном.

Пока такие машины выпускают бренды Porsche или Lamborghini, но уже скоро и Volkswagen начнет выпускать более увлекательные автомобили, о чем в интервью с Motor Authority рассказал глава американского подразделения компании Скотт Кеог.

По его словам, в модельном ряду в ближайшее время появятся первые яркие и увлекательные автомобили.

О каких конкретно моделях идет речь представитель бренда не уточнил, но отметил, что в данном случае речь не идет о версиях GTI и R нового хэтчбека Golf.

Однако Скотт Кеог намекнул, что одной новинок станет спортивный кроссовер.