В следующем месяце на мотор-шоу SEMA будет представлен очень необычный внедорожник, который создан из Chevrolet Tahoe с Chevrolet Blazer.
В один «смешали» два внедорожника Chevrolet из разных эпох
20.10.2019 21:51
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Созданием автомобиля занималось ателье Motorgead Garage, специалисты которого уже и рассекретили свое детище. Публичная премьера внедорожника состоится на SEMA.
Специалисты Motorgead Garage свою машину назвали «Ретро Тахо», и она посвящена модели Chevrolet K5 Blazer, которую производили с 1969 по 1972 год.
В основе проекта лежит Tahoe 2018 года, а вот внешность была позаимствована у Blazer. Технические характеристики в «Ретро Тахо» пока не раскрывают.
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