В один «смешали» два внедорожника Chevrolet из разных эпох

В следующем месяце на мотор-шоу SEMA будет представлен очень необычный внедорожник, который создан из Chevrolet Tahoe с Chevrolet Blazer.

Созданием автомобиля занималось ателье Motorgead Garage, специалисты которого уже и рассекретили свое детище. Публичная премьера внедорожника состоится на SEMA.

Специалисты Motorgead Garage свою машину назвали «Ретро Тахо», и она посвящена модели Chevrolet K5 Blazer, которую производили с 1969 по 1972 год.

В основе проекта лежит Tahoe 2018 года, а вот внешность была позаимствована у Blazer. Технические характеристики в «Ретро Тахо» пока не раскрывают.

