Audi презентовала в России новое поколение кроссовера Q3

Как рассказали представители компании, новый Audi Q3 предложат для покупки с двумя бензиновыми двигателями, которые будут работать с передне- или полноприводной системами. Новинка будет оснащена в базовой комплектации 1,4-литровым двигателем с отдачей 150 л.с.

В паре с двигателем будет работать 6-скоростной робот с двойным сцеплением. Система привода в этом случае будет только на переднюю ось.

Минимальная стоимость кроссовера с таким двигателем и КП составляет 2 253 000 рублей. Комплектации с 2,0-литровым 180-сильным двигателем и семискоростным роботом оценены от 2 552 000 рублей. В них уже будет полноприводная система.

Разгонится кроссовер с таким мотором за 7,2 секунды до первой сотни, а максимальная скорость составит 220 км/ч.

На старте продаж будет предлагаться и приветственная версия Start Edition, для которой предложат эксклюзивный цвет кузова Pulse Orange или Turbo Blue, а отличаться от обычного автомобиля она будет еще особыми элементами во внешности и салоне. Специальная версия получила ценник 2 490 000 рублей.