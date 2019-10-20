Недавно сообщалось, что коллекция дорогих автомобилей африканского принца будет продана на аукционе.

В коллекции Теодорина Обианг Нгема, обвиняемого к коррупции и отмывании денег в стране, оказался интересный и самый дорогой в мире автомобиль.

Речь идет о суперкаре Lamborghini Veneno, который ушел с молотка за рекордные 8 280 000 швейцарских франков (8 371 893 долларов).

Таким образом, суперкар Veneno стал самым дорогим Lamborghini в мире. Стоит отметить, что таких автомобилей было выпущено всего девять экземпляров.

Выставленный на продажу экземпляр находится в идеальном состоянии, а его пробег составил 325 км.

Также из коллекции за большую сумму был продан Koenigsegg One:1, который ушел с молотка за 4,6 млн долларов. Все вырученные с продажи коллекции средства вернут в Экваториальную Гвинею, где они будут использованы для реализации социальных программ.