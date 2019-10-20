Один из первых в мире автомобилей выставили на аукцион

Panhard-Levassor Type A2 1901 года выпуска является одним из первых автомобилей в мире, причем выставленный на продажу экземпляр имеет спортивную историю.

Торговый дом Bonhams взялся за организацию торгов редчайшего Panhard-Levassor Type A2.

До нашего времени сохранилось всего пять экземпляров таких машин, но только выставленный на продажу участвовал в более чем 60 гонках. Первый заезд был выполнен в 1927 году из Лондона в Брайтон.

Организаторы торгов за Panhard-Levassor Type A2 1901 год планируют выручить минимум в 200-250 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете от 16 до 20 млн рублей.