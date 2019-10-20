Названы регионы-лидеры РФ по продажам новых пикапов

Объёмы продаж новых пикапов на российском рынке хоть и не велики, но стабильны.

Так, за сентябрь россияне купили 1 094 новых пикапа, что оказалось на 6,7% меньше. В прошлом году в сентябре было продано 1 173 пикапа.

Чаще всего такие автомобили продаются в Центральном округе, где было продано 245 пикапов, что на 3,8% больше. С начала года в ЦФО было реализовано 2 329 ед., что на 0,7% меньше.

Приволжский ФО стал вторым крупным рынком для пикапов, где объёмы продаж составили 240 ед., что на 19% больше. А вот за период с начала года продажи просели на 4,5% до 1 843 шт.

В тройке лидеров среди регионов по продажам новых пикапов оказался Урал, где показатель составил 186 ед., что хуже на 15%, а с начала года – 1 349 ед., -3,6%.

В пятерке регионов-лидеров оказались Сибирь и Северо-западный округ. В первом показатель за сентябрь составил 150 ед. (-3,2) и за период с начала года 1349 ед. (-6,7%), а во втором – 94 ед., -43% и 909 шт., -26%.