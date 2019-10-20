Корейская марка готовит новый Hyundai Grandeur, но пока неизвестно будет ли этом новое поколение или масштабный рестайлинг.
Новый бизнес-седан Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа
20.10.2019 21:57
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На зарубежном сайте появились фотографии бизнес-седана Grandeur, который теперь выглядит как другие представители данного класса.
«Четырехдверка» получила массивную радиаторную решетку с оптикой, которая как бы «наплывает» на нее.
Также в модели за крупными сотами радиаторной решетки в форме треугольника установили светодиодные дневные ходовые огни.
Задние фонари теперь обведены массивной лентой стоп-сигнала проходящей через всю крышку багажного отдела.
В салоне переработали всю переднюю панель. Предположительно, седан на домашнем рынке будет предлагаться с 2,5-литровым турбомотором мощностью около 280 л.с.
Предложат еще и гибридную силовую установку, но не исключается появление 1.6 T-GDi с системой изменения фаз газораспределения CVVD.
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