Новый бизнес-седан Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

Корейская марка готовит новый Hyundai Grandeur, но пока неизвестно будет ли этом новое поколение или масштабный рестайлинг.

На зарубежном сайте появились фотографии бизнес-седана Grandeur, который теперь выглядит как другие представители данного класса.

«Четырехдверка» получила массивную радиаторную решетку с оптикой, которая как бы «наплывает» на нее.

Также в модели за крупными сотами радиаторной решетки в форме треугольника установили светодиодные дневные ходовые огни.

Задние фонари теперь обведены массивной лентой стоп-сигнала проходящей через всю крышку багажного отдела.

В салоне переработали всю переднюю панель. Предположительно, седан на домашнем рынке будет предлагаться с 2,5-литровым турбомотором мощностью около 280 л.с.

Предложат еще и гибридную силовую установку, но не исключается появление 1.6 T-GDi с системой изменения фаз газораспределения CVVD.