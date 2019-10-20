Названы самые популярные европейские автомобили в России

Рейтинг самых востребованных авто европейских брендов составили специалисты «АвтостатИнфо», взяв за основу их продажи за сентябрь.

В отчетный период на российском рынке лидером стал Volkswagen Polo, реализованный в количестве 4 834 экземпляров, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Volkswagen Tiguan стал вторым в списке самых популярных европейских автомобилей в России с результатом 2 970 ед., что на 12% больше.

Кроссовер Renault Duster стал третьим. Его продажи просели на 22% и составили 2 730 шт. Следующие два места в рейтинге оказались за Renault Logan и Skoda Rapid.

Первый был продан в количестве 2 557 ед., что на 30% больше, а второй разошелся тиражом в количестве 2 241 ед., что на 27% меньше.

В десятке продаваемых еще оказались: Renault Sandero — 2154 ед. (-18%), Skoda Kodiaq — 2048 ед. (-9%), Skoda Octavia — 1719 ед. (-0,5%), Renault Kaptur — 1660 ед. (-29,5%) и Renault Arkana (1422 авто).